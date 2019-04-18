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      У Запоріжжі арештували проросійського бойовика: ефектне відео затримання

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      У Запоріжжі арештували проросійського бойовика: ефектне відео затримання
      У Запоріжжі арештували проросійського бойовика: ефектне відео затримання / СБУ

      Запорізькі правоохоронці затримали проросійського бойовика, який у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Він продовжував спілкуватися з "товаришами" та планував згодом повернутися до бойовиків.

      Затриманий брав активну участь у бойових діях проти Операції об'єднаних сил на території Донецької області, передає Служба безпеки України.

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      СБУ з'ясували, що він перебував на "посаді" стрілка так званого "2 батальйону 11 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу "Восток" ДНР". Згодом у жовтні 2015 року бойовик вступив до терористичної організації так званої "ЛНР".

      Отримавши поранення чоловік приїхав до Запоріжжя на реабілітацію і тимчасово влаштувався на роботу до приватної охоронної структури. Перебуваючи в місті, зловмисник підтримував зв’язки з представниками терористичної організації "Л/ДНР" та планував повернутися до бойовиків на Донбас.

      Як СБУ затримували проросійського бойовика: відео

      Зловмиснику оголосили підозру в скоєнні злочину, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчо-оперативні дії тривають.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Служба безпеки України Кримінальні новини Поліція Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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