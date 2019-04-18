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      В Запорожье арестовали пророссийского боевика: эффектное видео задержания

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      В Запорожье арестовали пророссийского боевика: эффектное видео задержания
      В Запорожье арестовали пророссийского боевика: эффектное видео задержания / СБУ

      Запорожские правоохранители задержали пророссийского боевика, который в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он продолжал общаться с "товарищами" и планировал позже вернуться к боевикам.

      Задержанный принимал активное участие в боевых действиях против Операции объединенных сил на территории Донецкой области, передает Служба безопасности Украины.

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      СБУ выяснила, что он находился на "должности" стрелка так называемого "2 батальона 11 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса "Восток" ДНР". Впоследствии в октябре 2015 года боевик вступил в террористическую организацию так называемой "ЛНР".

      Получив ранения мужчина приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в частную охранную структуру. Находясь в городе, злоумышленник поддерживал связи с представителями террористической организации "Л/ДНР" и планировал вернуться к боевикам на Донбасс.

      Как СБУ задерживали пророссийского боевика: видео

      Злоумышленнику объявили подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственно-оперативные действия продолжаются.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Служба безопасности Украины СБУ Война на Донбассе Украина – Россия Полиция
      Источник: 24 канал
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