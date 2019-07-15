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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Спецслужби затримали чоловіка, який створив підприємство для ремонту техніки терористів

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      Українці організували бізнес з ремонту техніки у "ДНР"
      Українці організували бізнес з ремонту техніки у "ДНР" / pinterest.com

      Співробітники СБУ викрили власників підприємства, що ремонтувало техніку терористам та сплачувало податки до "бюджету" та званої "ДНР".

      Серед клієнтів підозрюваного були "націоналізовані" підприємства, а також так звані "МНС ДНР",  передає прес-служба СБУ.

      Важливо: СБУ затримала російського розвідника, який працював в "Укроборонпромі"

      Слідчі Служби безпеки виявили, що підприємство регулярно виплачувало податки до псевдобюджету терористичних організацій. Ці кошти використовувались зокрема для фінансування воєнізованих формувань так званих республік.


      Злочинна схема роботи підприємства / СБУ

      Правоохоронці затримали організатора механізму під час його перебування на підконтрольній території. Сам він постійно проживав у тимчасово окупованій зоні.

      Чоловіку повідомлено про підозру у створені терористичної групи або організації. Стаття передбачає покарання від 8 до 15 років позбавлення волі. Слідство триває надалі. 

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      Теги: Новини України СБУ Тероризм Окуповані території Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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