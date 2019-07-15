Спецслужби затримали чоловіка, який створив підприємство для ремонту техніки терористів
Співробітники СБУ викрили власників підприємства, що ремонтувало техніку терористам та сплачувало податки до "бюджету" та званої "ДНР".
Серед клієнтів підозрюваного були "націоналізовані" підприємства, а також так звані "МНС ДНР", передає прес-служба СБУ.
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Слідчі Служби безпеки виявили, що підприємство регулярно виплачувало податки до псевдобюджету терористичних організацій. Ці кошти використовувались зокрема для фінансування воєнізованих формувань так званих республік.
Злочинна схема роботи підприємства / СБУ
Правоохоронці затримали організатора механізму під час його перебування на підконтрольній території. Сам він постійно проживав у тимчасово окупованій зоні.
Чоловіку повідомлено про підозру у створені терористичної групи або організації. Стаття передбачає покарання від 8 до 15 років позбавлення волі. Слідство триває надалі.