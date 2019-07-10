18:57
10 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна
      Вєсті Кремля
      20:59, 9 липня
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, 9 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підполковник Нацгвардії з паспортом Росії збирав таємні дані в штабі АТО

      756 Читать новость на русском
      СБУ викрила нацгвардійця з російським громадянством, який збирав таємні дані в штабі АТО
      СБУ викрила нацгвардійця з російським громадянством, який збирав таємні дані в штабі АТО / Колаж 24 канал

      Військова контррозвідка СБУ викрила підполковника Національної гвардії, який має громадянство Росії . Крім того, кілька років тому цей нацгвардієць у штабі АТО зібрав на флешки чимало секретної інформації про виконання бойових завдань підрозділами Нацгвардії зі складу сил АТО.

      У 2014 році чоловік підтримував ідеологію "русского міра", тож виїхав до окупованого Криму у пошуках кращої долі. Там він отримав російський паспорт, водійське посвідчення та став на військовий облік. Чоловік навіть у пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки в 1995 році у складі російської армії брав участь у бойових діях у Чечні.

      Читайте також: СБУ викрила масштабний канал фінансування терористів з території України

      У 2016 році цей чоловік влаштувався на військову службу до Головного управління Нацгвардії України. В цьому чоловікові сприяло колишнє керівництво Нацгвардії. Ставши нацгвардійцем, чоловік отримав допуск до державної таємниці та попросив командування скерувати його в район проведення АТО.

      Перебуваючи в штабі АТО, підполковник порушив встановлені вимоги режиму секретності. Так, він накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації про виконання бойових завдань підрозділами Нацгвардії зі складу сил антитерористичної операції.

      Щоб запобігти витоку інформації, що становить державну таємницю, працівники СБУ вилучили в підполковника НГУ носії інформації. Самого підполковника відсторонили від виконання службових обов’язків. Матеріали щодо зловмисника передали до органів досудового розслідування.

       

      blog_ava
      Іди гуляй, Господи, – Зеленський вигнав із зустрічі раніше засудженого чиновника: відео
      сьогодні
      26681
      Теги: Новини України СБУ Війна на Донбасі Кримінальні новини Розслідування Нацгвардія АТО Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 09:30 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      42149
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні , 18:03 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      8004
      Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту
      сьогодні , 18:02 Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту
      Євгенія Мазур 415
      МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича
      сьогодні , 17:30 МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича
      Віталій Шабунін 229
      Роттердам плюс-мінус: чому це не про покращення
      сьогодні , 17:00 Роттердам плюс-мінус: чому це не про покращення
      Наталія Лебідь 330
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук