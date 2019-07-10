Підполковник Нацгвардії з паспортом Росії збирав таємні дані в штабі АТО

Військова контррозвідка СБУ викрила підполковника Національної гвардії, який має громадянство Росії . Крім того, кілька років тому цей нацгвардієць у штабі АТО зібрав на флешки чимало секретної інформації про виконання бойових завдань підрозділами Нацгвардії зі складу сил АТО.

У 2014 році чоловік підтримував ідеологію "русского міра", тож виїхав до окупованого Криму у пошуках кращої долі. Там він отримав російський паспорт, водійське посвідчення та став на військовий облік. Чоловік навіть у пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки в 1995 році у складі російської армії брав участь у бойових діях у Чечні.

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У 2016 році цей чоловік влаштувався на військову службу до Головного управління Нацгвардії України. В цьому чоловікові сприяло колишнє керівництво Нацгвардії. Ставши нацгвардійцем, чоловік отримав допуск до державної таємниці та попросив командування скерувати його в район проведення АТО.

Перебуваючи в штабі АТО, підполковник порушив встановлені вимоги режиму секретності. Так, він накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації про виконання бойових завдань підрозділами Нацгвардії зі складу сил антитерористичної операції.

Щоб запобігти витоку інформації, що становить державну таємницю, працівники СБУ вилучили в підполковника НГУ носії інформації. Самого підполковника відсторонили від виконання службових обов’язків. Матеріали щодо зловмисника передали до органів досудового розслідування.