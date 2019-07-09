СБУ викрила масштабний канал фінансування терористів з території України

Служба Безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували масштабний механізм фінансування бойовиків на непідконтрольних територіях, пов'язаний з інтернет-банкінгом та платіжними терміналами. За час роботи злочинної схеми було перевезено близько 60 мільйонів гривень.

Прес-служба СБУ повідомляє, що силами правоохоронців було викрито діяльність фінансової установи так званої "ЛНР", яка забезпечувала рух коштів на непідконтрольну Україні територію через розгалужену мережу платіжних терміналів та кур'єрів, що перевозили готівку на окуповані території.

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Співробітники СБ виявили, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

Спільно зі службою Державного моніторингу, СБУ блокувала близько 30 рахунків, що були відкриті посередниками фінансової установи. Правоохоронці провели обшуки у Сєвєродонецьку та Станиці Луганській та вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам, а також комп’ютерну техніку з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Злочинцям повідомлено про підозру в фінансуванні проросійських бойовиків. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді від шести до восьми років позбавлення волі із правом займати певні посади на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Раніше СБУ викривали злочинців, які працюють за подібною схемою. У Києві переселенці організували канал фінансування бойовиків, проте були затримані співробітниками Служби безпеки.