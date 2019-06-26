У Києві затримали одного зі спонсорів терористів "ЛНР": чи буде покарання

Стало відомо, що спільними зусиллями СБУ та Генпрокуратури вдалося затримати заступника директора і сина власника лікерно-горілчаного заводу "Луга-Нова" Дмитра Держака. Відомо, що він є одним з основних спонсорів терористів "ЛНР".

Діяч проживав у Києві з посвідченням ветерана бойових дій, повідомив Генпрокурор Юрій Луценко на сторінці у Facebook.

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Однак чоловіка можуть відпустити під домашній арешт. Це пов'язано з рішенням Конституційного суду, яке було ухвалено 25 червня, за поданням Надії Савченко. Згідно з ним арешт за статтею про тероризм не є обов'язковим запобіжним заходом.

25 червня прокуратура Київської області та СБУ провели обшук за місцем проживання Дмитра Держака, де виявили та вилучили "посвідчення особи військовослужбовця ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій", видані на його ім'я.

Наразі він затриманий за підозру у вчиненні кримінального злочину та фінансування терористичних організацій. Покарання передбачає обмеження волі на строк від п'яти до восьми років. А також без права обіймати вищі посади до двох років із конфіскацією майна.