СБУ затримала бізнесмена Амірханяна, його підозрюють у спробі повалення конституційного ладу

Служба безпеки України затримала одіозного українського бізнесмена Араіка Амірханяна. Його підозрюють у шахрайстві, а також у фінансуванні російських окупантів в анексованому Криму.

За даними української спецслужби, Амірханян здійснив перерахунок коштів на суму у понад 4 мільйони російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму. Також одіозний бізнесмен організував механізм незаконного переправлення людей через держкордон України до РФ.

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Амірханян переправляв їх до Росії через територію анексованого Криму. Окрім того, бізнесмена підозрюють у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 20 мільйонів.

Водночас, ділок перебував у змові зі службовими особами Антимонопольного комітету України і здійснив протиправне блокування понад 200 публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг.

Його затримали 19 червня, суд вже обрав запобіжний захід бізнесмену – тримання під вартою. Проти нього відкрите кримінальне провадження за трьома статтями: "Фінансування дій, вчинених для повалення конституційного ладу", "Шахрайство" і "Незаконне переправлення осіб через держкордон України".

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Що відомо про Араіка Амірханяна? За інформацією ЗМІ, він був фактичним власником будівельної компанії "Дорлідер". Підприємство фігурує у кримінальних провадженнях про привласнення коштів на держзакупівлях із ремонту доріг.



У розшуку правоохоронців він з березня 2017 року через справу про умисне тілесне ушкодження. Окрім того, у 2019 році Амірханян разом з "тітушками" увірвався до Служби автомобільних доріг в Одеській області.