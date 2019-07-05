СБУ затримала російського розвідника, який працював в "Укроборонпромі": відео

Співробітники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України затримали агента російської воєнної розвідки. Затриманий виявився працівником державного концерну "Укроборонпром".

Затримання відбулося, коли підозрюваний їхав у російський Воронеж на зустріч із своїм куратором, повідомляє СБУ.

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Оперативники спецслужби встановили, що працівник одного із підприємств державного концерну "Укроборонпром", мешканець Запоріжжя був завербований у 2014 році у тимчасово анексованому Криму кадровим співробітником Головного управління Генштабу збройних сил Росії на основі матеріальної зацікавленості та підтримки ідей "русского мира".

Чоловік, який вербував мене, представився Сергієм. Під час вербування я підписував договори про нерозповсюдження інформації. Також ми обговорили канали зв'язку, можливі та планові особисті зустрічі,

– розповідає затриманий.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисник за гроші збирав для представників російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу та соціально-політичну обстановку на Запоріжжі.

За домовленістю, я мав надавати інформацію, пов'язану з ОПК міста Запоріжжя. Зокрема, заводом "МіГремонт". За надану інформацію я отримував грошові винагороди від 400 до 2 тисяч доларів США,

– зізнався розвідник.

Зібрані розвідувальні дані він надсилав через відпрацьовані офіцером Генштабу збройних сил РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території Росії, Республіки Білорусь та тимчасово анексованого Криму.

СБУ затримала агента російської воєнної розвідки / відео: прес-центр Служби безпеки

Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості.

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За результатами проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агента виявлено та вилучено комп’ютерну техніку і носії інформації, які використовувались для обробки, зберігання та передачі розвідданих, а також засоби зв’язку з іноземною стороною.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Триває досудове слідство.