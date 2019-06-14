Затримано голову "цвк" окупантів, який організовував референдум на Донбасі: фото

Українські правоохоронні органи затримали Романа Лягіна – керівника "центральної виборчої комісії "ДНР", який організовував та проводив так званий референдум про самопроголошення республіки на окупованій Донеччині у травні 2014 року.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зауважив, що "на все приходить час розплати" і Лягін буде покараний за антиукраїнські вчинки.

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ГПУ та СБУ затримали керівника "центральної виборчої комісії ДНР", який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум "ДНР". Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада,

– наголосив Луценко.

Інформація про те, що Лягін виїхав на підконтрольну Україні територію з'явилась ще в березні 2019. Він нібито скористався програмою Служби безпеки України "Повернись додому", яка звільняє учасників незаконних формувань від кримінальної відповідальності. Сама СБУ цю інформацію спростувало.

Що відомо про Лягіна і його підтримку окупантів на Донбасі? Роман Лягін є екс-регіоналом та зрадником інтересів України. У 2014 році був головою "цвк" на незаконному "референдумі" про визнання суверенітету самопроголошеної Донецької народної республіки. Згодом став "міністр праці та соціальної політики" окупантів.



Лягін ще до початку війни на Донбасі відкрито закликав до приєднання східних регіонів до Росії та знищення України. У 2012 році балотувався у нардепи Верховної Ради по 44-му мажоритарному виборчому округу Донецька як самовисуванець. За підсумками голосування набрав 0,33% голосів та посів останнє місце серед усіх кандидатів



Сім'я Лягіна звісно ж не проживає на окупованих територіях, а на початку конфлікту на Сході виїхала у Німеччину.



Щодо так званого рефрендуму за проголошення незалежності "ДНР", то він пройшов 11 травня 2014 року під час початку окупації в деяких населених пунктах Донбасу. був ініційований сепаратистами і проведений всупереч Конституції України. Тоді за створення незалежної від України "Донецької народної республіки" проголосували нібито більше 70% місцевого населення. Проте, результати так званого референдуму не визнає українська влада, Євросоюз, США та інші цивілізовані країни світу, окрім Росії.