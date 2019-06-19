Катастрофа MH17: СБУ оголосила про підозру фігурантам справи

Служба безпеки України повідомила про підозру трьом громадянам Росії та одному українцю. Усі вони фігурують у справі збиття пасажирського "Боїнг 777".

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів підозрює їх у організації терористичного акту, що спричинив аварію "Боїнга 777" Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році, повідомляють у прес-службі СБУ.

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Кому СБУ оголосила про підозру:

Одному із ватажків бойовиків на сході України Ігорю Гіркіну (Стрелкову);

Українцю, який воював за бойовикі", Леоніду Харченку ("Кріт");

Російському генералу Сергію Дубинському ("Хмурому");

Полковнику РФ Олегу Пулатову ("Гюрза").

Триває досудове розслідування.

Зазначимо, суд над чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі. Слідча група вже видала міжнародні ордери на арешт.

Окрім того, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна готова зарештувати свого громадянина Леоніда Харченка.

Ми намагатимемося заарештувати цю особу, і ми зробимо все, що можемо. Якщо ми будемо успішними, ми організуємо засідання суду в Нідерландах і, відповідно до нашої міжнародної угоди між Україною і Нідерландами, виконаємо рішення суду стосовно цієї людини,

– сказав він.

Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.

Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську.

Фігуранти у справі про катастрофу MH-17 самі не "натискали кнопку" пуску ракети, але все одно відповідальні за загибель людей, вважає міжнародні слідчі, і слідство готове вислухати позицію підозрюваних в суді.



Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу