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      Поліцейський вимагав 8 тисяч доларів за закриття кримінального провадження: фото

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      Поліцейський вимагав 8 000 доларів за закриття кримінального провадження
      Поліцейський вимагав 8 000 доларів за закриття кримінального провадження / ssu.gov.ua

      На Вінниччині СБУ викрили на вимаганні неправомірної вигоди заступника керівника одного з відділів Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Чоловік вимагав 8 000 доларів.

      Майор поліції вимагав 8 000 доларів у керівника місцевої комерційної структури.

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      За цю суму чиновник обіцяв чоловікові вплинути на ухвалення рішення про закриття кримінального провадження щодо нього за розтрату майна.

      Правоохоронці затримали поліцейського на вулиці під час отримання всієї суми хабаря.

      хабар корупція вінниця сбу поліція
      Правоохоронці вилучили всю суму хабаря/ Фото: СБУ

      Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Майору поліції загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      До слова: Правоохоронці впіймали на хабарі одного з керівників архівної служби

      blog_ava
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      Теги: Новини України Корупція Гроші Вінниця СБУ Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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