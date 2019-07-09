Правоохоронці впіймали на хабарі одного з керівників архівної служби

Співробітники Служби безпеки України взяли "на гарячому" одного із заступників голови Державної архівної служби під час отримання хабаря. Чиновник хотів за гроші влаштувати чоловіка на державну службу у Фонд держмайна.

Правоохоронці затримали зловмисника у ресторані в столиці під час отримання другої частини хабаря у розмірі 4,8 тисяч доларів. Усього він мав отримати за сприяння у влаштуванні чоловіка на державну службу 10 тисяч доларів.

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Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Його звинувачують за статтею 368 КК України (одержання хабаря). Зараз слідство шукає можливих інших причетних до цього злочину посадових осіб з Фонду держмайна.



Операція проводилася спільно з детективами НАБУ та СБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Генеральної прокуратури України.

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Відзначимо, що сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки проводили обшуки в будівлі Фонду держмайна. У зв'язку із цим у ЗМІ з'явилася помилкова інформація про затримання НАБУ в.о глави Фонду держмайна Віталія Трубарова. Проте, як потім заявили у бюро, обшуки були пов'язані суто із цим злочином.