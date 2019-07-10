СБУ провели наймасштабнішу операцію щодо контрабанди сигарет: деталі

Співробітники Служби безпеки України разом з іноземними спецслужбами викрили діяльність міжнародного злочинного угруповання, що займалося контрабандою тютюнових виробів з України до країн Євросоюзу.

Прес-служба СБУ повідомляє, що операція проводилася спільно із ДБР, Генпрокуратурою, Податковою і митною службою Великої Британії та спецслужбами Польщі.

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Спецоперація, що мала кодову назву "Магма", проводилася у три етапи:

На території Одеської області правоохоронці знайшли нелегальний склад з сигаретами та вилучили тютюнових виробів на суму 50 мільйонів гривень. Під час перевірок у Закарпатській області було затримано 13 вантажних автомобілів з сигаретами на рекордну для незалежної України суму - 70 мільйонів гривень. Спецслужбами виявлено, що головними фігурантами угруповання є понад 10 громадян України, Білорусі та Польщі.



Схема роботи угруповання/ Фото: СБУ

Зі слів виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова, у нашій країні, в Києві, злочинці організували підпільні цехи та складські приміщення, де здійснювалося незаконне виробництво та зберігання тютюнових виробів. Потім сигарети транспортували до кордону ЄС, заздалегідь наклеївши вироблені в Одесі етикетки відомих марок.



3 липня СБУ, ДБР, Генпрокуратура та іноземні партнери почали координовану операцію на території України та Великій Британії. СБУ виявила дві обладнані лінії для незаконного виготовлення тютюнових виробів, п’ять тисяч акцизних марок, понад три мільйони сигарет, три тонни тютюну та матеріали для фасування контрафактної продукції.



Конфісковані тютюнові вироби/ Фото: СБУ

До слова: Правоохоронці впіймали на хабарі одного з керівників архівної служби

Це наймасштабніша операція з протидії контрабанді тютюнових виробів, що проведена спільно з іноземними партнерами. Вона перша в історії України та Євросоюзу,

– наголосив Баканов

У повідомлені зазначають, що бюджет Британії щороку через незаконний трафік втрачав близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів.



Наразі триває досудове слідство та порушуються кримінальні справи за фактом незаконного виготовлення, зберігання збуту та транспортування підакцизних товарів. Встановлюється можлива причетність до злочину співробітників фіскальної та прикордонної служб, адже, зі слів директора ДБР, без них угруповання не могло б існувати.



Вилучені сигарети/ Фото: СБУ