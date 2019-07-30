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      Данилюк розповів про пріоритети роботи СБУ після її реформування

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      Данилюк провів зустріч з питань реформи органів безпеки
      Данилюк провів зустріч з питань реформи органів безпеки / www.rnbo.gov.ua

      Секретар РНБО Олександр Данилюк провів зустріч з представниками міжнародної дорадчої групи (IAG) з питань реформи сектору безпеки і оборони. У ході зустрічі Данилюк розповів, що створення потужної Служби безпеки України, яка виконуватиме функції контррозвідки, нині є одним з найбільших пріоритетів.

      Під час зустрічі сторони загалом обговорили процес впровадження реформи Служби безпеки України, повідомляє Рада національної безпеки і оборони.

      Цікаво: Що буде з авіацією України: секретар РНБО Данилюк дав відповідь

      Секретар РНБО також нагадав, що в Офісі Президента України Володимира Зеленського вже готується ряд законопроектів щодо реформування СБУ та розвідувальних органів.

      До складу міжнародної дорадчої групи увійшли члени консультативної місії ЄС, офісу НАТО, представництва ЄС та посольства США в Україні. Вони висловили підтримку ініціативи реформування органів сектору безпеки і оборони та готовність ділитися міжнародним досвідом у цьому.

      Обговорення реформування сектору безпеки: дивіться фото

      Які функції нині виконує СБУ?Служба безпеки України – це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України і підпорядкований Президенту України.

      Служба безпеки вирішує завдання щодо: контррозвідувального захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, інформаційної безпеки України, життєво важливих інтересів держави, прав і свобод громадян від посягань з боку спецслужб іноземних держав, окремих організацій, груп та осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО СБУ Служба безпеки України Реформи
      Джерело: 24 канал
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