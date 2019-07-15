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      СБУ допитала генпродюсера NewsOne Голованова через скандальний телеміст: деталі

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      Генпродюсер NewsOne Голованов сходив на допит до ГПУ
      Генпродюсер NewsOne Голованов сходив на допит до ГПУ / metroplus.com.ua

      Генпродюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов, який мав бути ведучим скандального телемосту з Росією, відвідав СБУ та дав свідчення. Як розповів сам телеведучий, спершу він отримав запрошення на допит в ГПУ, а вже потім – в СБУ.

      Журналіст підписався про нерозголошення того, що відбувалося під час допиту, розповів сам Голованов в ефірі NewsOne.

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      Деталі, на жаль, не можу вам розповісти. Однак я відчуваю, що це не останній мій візит до СБУ. Найімовірніше, мене викликатимуть сюди і надалі,
      – розповів ведучий.

      Він переконаний, що всі ці події є "тиском на свободу слова", а ситуація максимально використовується політичними гравцями.

      "Вся ця ситуація максимально використовується політичними партіями для того, щоб виграти кілька додаткових балів перед виборами. Тому ця істерія продовжуватиметься. Сподіваюсь, це все залишиться в межах правового поля", – сказав Голованов.

      Заява Василя Голованова після допиту: дивіться відео

       

      У прес-центрі СБУ повідомили, що допитали журналіста саме за дорученням Генеральної прокуратури.

      Що відомо про скандальний телеміст між NewsOne і "Росією 24"?Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутись у п'ятницю, 12 липня. Анонс проекту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

      Така ініціатива обурила українців. Її різко розкритикував і офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили РНБО, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення, президент Володимир Зеленський, депутати Верховної Ради та деякі українські політики.

      Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.

      Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Телеміст Newsone і Росія24 СБУ Служба безпеки України ГПУ
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