СБУ допитала генпродюсера NewsOne Голованова через скандальний телеміст: деталі

Генпродюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов, який мав бути ведучим скандального телемосту з Росією, відвідав СБУ та дав свідчення. Як розповів сам телеведучий, спершу він отримав запрошення на допит в ГПУ, а вже потім – в СБУ.

Журналіст підписався про нерозголошення того, що відбувалося під час допиту, розповів сам Голованов в ефірі NewsOne.

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Деталі, на жаль, не можу вам розповісти. Однак я відчуваю, що це не останній мій візит до СБУ. Найімовірніше, мене викликатимуть сюди і надалі,

– розповів ведучий.

Він переконаний, що всі ці події є "тиском на свободу слова", а ситуація максимально використовується політичними гравцями.

"Вся ця ситуація максимально використовується політичними партіями для того, щоб виграти кілька додаткових балів перед виборами. Тому ця істерія продовжуватиметься. Сподіваюсь, це все залишиться в межах правового поля", – сказав Голованов.

Заява Василя Голованова після допиту: дивіться відео

У прес-центрі СБУ повідомили, що допитали журналіста саме за дорученням Генеральної прокуратури.

Що відомо про скандальний телеміст між NewsOne і "Росією 24"?Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутись у п'ятницю, 12 липня. Анонс проекту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).



Така ініціатива обурила українців. Її різко розкритикував і офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили РНБО, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення, президент Володимир Зеленський, депутати Верховної Ради та деякі українські політики.



Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.



Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.