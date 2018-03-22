СБУ прекратила нелегальные поставки оснащения для российских подводных лодок

Служба безопасности Украины прекратила нелегальную операцию российских спецслужб по вывозу с завода "Азовкабель" кабелей для подводных лодок Военно-морских сил Российской Федерации.

Об этом пишет Информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Управления СБУ в Запорожской области Сергея Левченко.

Правоохранители установили, что завод продавал товары для российских ВМС через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Заказчиком махинации оказались российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно аннексированной территории АР Крым.

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Бердянский завод "Азовкабель" изготавливал кабели для подводных лодок РФ и до 2014 года. Однако после антироссийских санкций Украины, связанных с военной агрессией РФ против Украины, предприятие не могло поставлять продукцию. Поэтому "Азовкабель" разработал схему ввоза в РФ кабелей для российских подводных лодок через одну из прибалтийских компаний.

Сейчас открыто уголовное производство относительно государственной измены, а также статей 333 Уголовного кодекса Украины — незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники.