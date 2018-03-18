Миссия ОБСЕ обнаружила новые танки у боевиков на Донбассе

Боевика на Донбассе продолжают нарушать правила перемирия, подгоняя тяжелое вооружение к линии отвода. При этом наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксировали эти случаи, не допускают на объекты.

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ. Так, наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

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Также 15 марта беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 6 танков (три Т-64 и три Т-72), 2 самоходные гаубицы (2С1), а также 3 единицы буксируемой артиллерии (Д-20, 152 мм) у н. п. Новоселовка (37 км северо-восточнее Донецка).

"Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведено, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям. В неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели зафиксировали 6 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 5 ​​самоходных гаубиц (2С1). Члены команды СММ также отметили, что там до сих пор не хватает 13 самоходных гаубиц (2С1), 2 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 1 буксируемой гаубицы (2А65). Вооруженные члены "ДНР" не позволили наблюдателям войти в места хранения отведенного тяжкого вооружение", – говорится в отчете миссии ОБСЕ.

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Наблюдатели отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу. Член "ДНР" не пропустил патруль СММ на объект, расположенный в н. п. Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка). На пункте пропуска на границе вблизи Изварино член "ЛНР" приказал патрулю Миссии покинуть этот район. Вооруженный член "ДНР" на блокпосту, расположенном в 600 метрах к западу от р. п. Верхньоширокивське (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), не позволил патрулю СММ проехать через этот блокпост, объяснив это тем, что наблюдателям опасно ехать дальше.