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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Місія ОБСЄ виявила нові танки у бойовиків на Донбасі

383 Читать новость на русском
Танк Т-72
Танк Т-72

Бойовика на Донбасі продовжують порушувати правила перемир'я, підганяючи важке озброєння до лінії відведення. При цьому спостерігачів ОБСЄ, які зафіксували ці випадки, не допускають на об'єкти.

Про це йдеться у звіті Спостережної місії ОБСЄ. Так, спостерігачі зафіксували 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу н. п. Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька).

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Також 15 березня безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ зафіксував 6 танків (три Т-64 і три Т-72), 2 самохідні гаубиці (2С1), а також 3 одиниці буксируваної артилерії (Д-20, 152 мм) біля н. п. Новоселівка (37 км на північний схід від Донецька).

"Місія відзначила наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям. У непідконтрольних урядові районах за межами відповідних ліній відведення спостерігачі зафіксували 6 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм) і 5 самохідних гаубиць (2С1). Члени команди СММ також відзначили, що там досі бракує 13 самохідних гаубиць (2С1), 2 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) і 1 буксируваної гаубиці (2А65). Озброєні члени "ДНР" не дозволили спостерігачам увійти до частин місця зберігання відведеного тяжкого озброєння", – йдеться в звіті місії ОБСЄ.

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Спостерігачі зазначили, що як мінімум чотири рази озброєні бойовики не дозволили їм провести свою роботу. Член "ДНР" не пропустив патруль СММ на об’єкт, розташований у н. п. Амвросіївка (непідконтрольний урядові, 56 км на південний схід від Донецька). На пункті пропуску на кордоні поблизу Ізвариного член "ЛНР" наказав патрулю Місії залишити цей район. Озброєний член "ДНР" на блокпості, розташованому за 600 метрів на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр, 29 км на північний схід від Маріуполя), не дозволив патрулю СММ проїхати через цей блокпост, пояснивши це тим, що спостерігачам небезпечно їхати далі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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