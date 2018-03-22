СБУ припинила нелегальне постачання оснащеня для російських підводних човнів

Служба безпеки України припинила нелегальну операцію російських спецслужб з вивезення із заводу "Азовкабель" кабелів для підводних човнів Військово-морських сил Російської Федерації.

Про це пише Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-секретаря Управління СБУ в Запорізькій області Сергія Левченка.

Правоохоронці встановили, що завод продавав товари для російських ВМС через підконтрольні комерційні структури в одній з європейських країн. Замовником махінації виявилися російські структури, які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів, зокрема тих, які базуються на тимчасово анексованій території АР Крим.

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Бердянський завод "Азовкабель" виготовляв кабелі для підводних човнів РФ і до 2014 року. Проте після антиросійських санкцій України, пов'язаних з військовою агресією РФ проти України, підприємство не могло постачати продукцію. Тому "Азовкабель" розробив схему ввезення у РФ кабелів для російських підводних човнів через одну з прибалтійських компаній.

Наразі відкрито кримінальне впровадження стосовно державної зради, а також статей 333 Кримінального кодексу України — незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.