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      СБУ проводит обыски в аэропорту Запорожья: детали дела

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      СБУ наведалась с обысками в аэропорт Запорожья / shotam.info

      Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу, 17 января, наведались с обысками в запорожский аэропорт. Следственные действия проходят в рамках дела о вероятном присвоении и растрате имущества бывшим руководством аэропорта.

      Решение о проведении обысков еще в декабря 2019 года предоставил Октябрьский районный суд, заявил директор департамента правового обеспечения городского совета Валерий Зломинога. Об этом сообщает Запорожский горсовет.

      К слову: Хищение 11 миллионов гривен: силовики пришли с обысками в аэропорт Одессы

      Дело, по которому проходят обыски, возбуждено еще в 2015 году и касается бывшего руководства. Впрочем, оно вызывает больше вопросов, чем ответов. В частности, потому, что дело, возбужденное в 2015 году, касается событий 2017 года,
      – рассказал Зломинога.

      По его словам, здесь нарушена любая логика, поскольку дело было возбуждено из-за событий, которые на тот момент еще не состоялись. В то же время он подчеркнул, что обыски проходят законно, без злоупотреблений и нарушений.

      "Мы проведем анализ документов, которые выдавались следователями, и предоставим выводы относительно того, с чем мы согласны, а с чем – нет. Мы предполагаем, что больше всего следователи интересуются строительством нового терминала", – убежден чиновник.

      Что известно о строительстве нового терминала аэропорта?Новый терминал аэропорта должен начать принимать первых пассажиров уже в марте 2020 года. Компания, выигравшая тендер, оценивала работу в более чем 529 миллионов гривен.

      В то же время государство разрешило взять кредит в государственных банках для строительства на сумму 280 миллионов гривен. В залог город отдал коммунальный стадион "Славутич-Арена".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины авиация Служба безопасности Украины СБУ Коррупция Новости Запорожья
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