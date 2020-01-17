СБУ проводит обыски в аэропорту Запорожья: детали дела

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу, 17 января, наведались с обысками в запорожский аэропорт. Следственные действия проходят в рамках дела о вероятном присвоении и растрате имущества бывшим руководством аэропорта.

Решение о проведении обысков еще в декабря 2019 года предоставил Октябрьский районный суд, заявил директор департамента правового обеспечения городского совета Валерий Зломинога. Об этом сообщает Запорожский горсовет.

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Дело, по которому проходят обыски, возбуждено еще в 2015 году и касается бывшего руководства. Впрочем, оно вызывает больше вопросов, чем ответов. В частности, потому, что дело, возбужденное в 2015 году, касается событий 2017 года,

– рассказал Зломинога.

По его словам, здесь нарушена любая логика, поскольку дело было возбуждено из-за событий, которые на тот момент еще не состоялись. В то же время он подчеркнул, что обыски проходят законно, без злоупотреблений и нарушений.

"Мы проведем анализ документов, которые выдавались следователями, и предоставим выводы относительно того, с чем мы согласны, а с чем – нет. Мы предполагаем, что больше всего следователи интересуются строительством нового терминала", – убежден чиновник.

Что известно о строительстве нового терминала аэропорта?Новый терминал аэропорта должен начать принимать первых пассажиров уже в марте 2020 года. Компания, выигравшая тендер, оценивала работу в более чем 529 миллионов гривен.



В то же время государство разрешило взять кредит в государственных банках для строительства на сумму 280 миллионов гривен. В залог город отдал коммунальный стадион "Славутич-Арена".