СБУ проводить обшуки в аеропорту Запоріжжя: деталі справи

Співробітники Служби безпеки України у п'ятницю, 17 січня, навідалися з обшуками до запорізького аеропорту. Слідчі дії проходять у межах справи про імовірне привласнення та розтрату майна колишнім керівництвом летовища.

Ухвалу про проведення обшуків ще у грудні 2019 року надав Жовтневий районний суд, заявив директор департаменту правового забезпечення міської ради Валерій Зломинога. Про це повідомляє Запорізька міськрада.

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Справа, у якій проходять обшуки, порушена ще у 2015 році і стосується колишнього керівництва. Втім вона викликає більше запитань, аніж відповідей. Зокрема, через те, що справа, порушена у 2015 році, стосується подій 2017 року,

– розповів Зломинога.

За його словами, тут порушена будь-яка логіка, позаяк справу було порушено через події, які на той момент ще не відбулися. Водночас він підкреслив, що обшуки проходять законно, без зловживань та порушень.

"Ми проведемо аналіз документів, які видавались слідчими, і надамо висновки щодо того, з чим ми згодні, а з чим – ні. Ми припускаємо, що найбільше слідчі цікавляться будівництвом нового терміналу", – переконаний чиновник.

Що відомо про будівництво нового терміналу аеропорту?Новий термінал аеропорту має почати приймати перших пасажирів вже у березні 2020 року. Компанія, яка виграла тендер, оцінювала роботу у понад 529 мільйонів гривень.



Водночас держава дозволила взяти позику у державних банках для будівництва на суму 280 мільйонів гривень. У заставу місто віддало комунальний стадіон "Славутич-Арена".