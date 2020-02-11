СБУ разоблачила незаконную схему продажи электроэнергии с почти 3 миллиардами гривен прибыли

Сотрудники СБУ предотвратили незаконную деятельность, которая нанесла государственному энергопредприятию убытков более чем на 2,8 миллиарда гривен. Злоумышленники искусственно завышали объемы потребления населением электроэнергии, поставляя ее по льготным ценам.

О сделке, которую удалось разоблачить и прекратить, сообщили в пресс-службе СБУ.

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В июле – декабре 2019 года представители компаний-поставщиков универсальных услуг подавали государственному предприятию "Гарантированный покупатель" неправдивые данные.

Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, которую поставляли по льготным ценам,

– говорится в сообщении.

Полученный "избыток" дешевой электроэнергии злоумышленники продавали предпринимателям по рыночной стоимости. Как сообщает СБУ, преступный механизм позволил получить сверхприбыль в размере более 2,8 миллиарда гривен.

Поставщики полностью признали сумму претензий, а также начали возмещать убытки госкомпании.

Что известно о предприятии "Гарантированный покупатель"?Было образовано в апреле 2019 года. Среди направлений работы – обеспечение работы зеленой генерации, когда электроэнергия выкупается по зеленому тарифу и продается на рынке "на сутки вперед". А также обеспечение функционирования механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. Третье направление работы государственного предприятия: аукционы для зеленой генерации.