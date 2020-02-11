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      СБУ разоблачила незаконную схему продажи электроэнергии с почти 3 миллиардами гривен прибыли

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      СБУ разоблачила незаконную схему продажи электроэнергии / eco-electrics.com.ua

      Сотрудники СБУ предотвратили незаконную деятельность, которая нанесла государственному энергопредприятию убытков более чем на 2,8 миллиарда гривен. Злоумышленники искусственно завышали объемы потребления населением электроэнергии, поставляя ее по льготным ценам.

      О сделке, которую удалось разоблачить и прекратить, сообщили в пресс-службе СБУ.

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      В июле – декабре 2019 года представители компаний-поставщиков универсальных услуг подавали государственному предприятию "Гарантированный покупатель" неправдивые данные.

      Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, которую поставляли по льготным ценам,
      – говорится в сообщении.

      Полученный "избыток" дешевой электроэнергии злоумышленники продавали предпринимателям по рыночной стоимости. Как сообщает СБУ, преступный механизм позволил получить сверхприбыль в размере более 2,8 миллиарда гривен.

      Поставщики полностью признали сумму претензий, а также начали возмещать убытки госкомпании.

      Что известно о предприятии "Гарантированный покупатель"?Было образовано в апреле 2019 года. Среди направлений работы – обеспечение работы зеленой генерации, когда электроэнергия выкупается по зеленому тарифу и продается на рынке "на сутки вперед". А также обеспечение функционирования механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. Третье направление работы государственного предприятия: аукционы для зеленой генерации.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги СБУ Электроэнергия
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