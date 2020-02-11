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      СБУ викрила незаконну схему продажу електроенергії з майже 3 мільярдами гривень прибутку

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      СБУ викрила незаконну схему продажу електроенергії / eco-electrics.com.ua

      Співробітники СБУ попередили незаконну діяльність, яка завдала державному енергопідприємству збитків на понад 2,8 мільярда гривень. Зловмисники штучно завищували обсяги споживання населенням електричної енергії, постачаючи її за пільговими цінами.

      Про оборудку, яку вдалося викрити та припинити, повідомили у пресслужбі СБУ.

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      Протягом липня – грудня 2019 року представники компаній-постачальників універсальних послуг подавали державному підприємству "Гарантований покупець" неправдиві дані.

      Комерсанти штучно завищували обсяги споживання населенням електричної енергії, яку постачали за пільговими цінами,
      – йдеться в повідомленні.

      Отриманий "надлишок" дешевої електроенергії зловмисники продавали підприємцям за ринковою вартістю. Як повідомляє СБУ, злочинний механізм дозволив отримати надприбутки у розмірі понад 2,8 мільярда гривень.

      Постачальники повністю визнали суму претензій, а також розпочали відшкодувати збитки держкомпанії.

      Що відомо про підприємство "Гарантований покупець"? Було утворене у квітні 2019 року. Серед напрямків роботи – забезпечення роботи зеленої генерації, коли електроенергія викуповується за зеленим тарифом і продається на ринку "на добу наперед". А також забезпечення функціонування механізму PSO, який був прийнятий для того, щоб ціни для населення не виросли після старту ринку. Третій напрямок роботи державного підприємства: аукціони для зеленої генерації.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Гроші Новини України Новини політики Електроенергія СБУ
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