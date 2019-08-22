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      СБУ рекламирует свой Telegram-канал солдатом Красной армии: разгорается скандал

      117 Читати новину українською
      Реклама Telegram-канала СБУ
      Реклама Telegram-канала СБУ

      СБУ создала собственный Telegram-канал и рекламирует его с помощью известного, несколько отредактированного плаката с солдатом Красной армии. Вместо оригинального красного цвета военный перекрашен в синий.

      Рядом с изображением мужчины – подпись "Ты уже подписался на Telegram-канал СБУ?".

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      На такую рекламу от СБУ уже бурно реагируют пользователи сети. Например, один из них обратил внимание на то, что васильковый – цвет формы КГБ. А еще кто-то предложил заменить красноармейца фотографией президента России Владимира Путина.

      А волонтер, блогер и общественный деятель Роман Синицын назвал профнепригодной пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

      СБУ Червона армія Telegram

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      Теги: Новости Украины Скандал Декоммунизация СССР СБУ
      Источник: 24 канал
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