СБУ рекламирует свой Telegram-канал солдатом Красной армии: разгорается скандал

СБУ создала собственный Telegram-канал и рекламирует его с помощью известного, несколько отредактированного плаката с солдатом Красной армии. Вместо оригинального красного цвета военный перекрашен в синий.

Рядом с изображением мужчины – подпись "Ты уже подписался на Telegram-канал СБУ?".

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На такую рекламу от СБУ уже бурно реагируют пользователи сети. Например, один из них обратил внимание на то, что васильковый – цвет формы КГБ. А еще кто-то предложил заменить красноармейца фотографией президента России Владимира Путина.

А волонтер, блогер и общественный деятель Роман Синицын назвал профнепригодной пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.