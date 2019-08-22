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      СБУ рекламує свій Telegram-канал солдатом Червоної армії: розгорається скандал

      850 Читать новость на русском
      Реклама Telegram-каналу СБУ
      Реклама Telegram-каналу СБУ

      СБУ створила власний Telegram-канал і рекламує його за допомогою відомого, дещо відредагованого плаката з солдатом Червоної армії. Замість оригінального червоного кольору військовий перефарбований у синій.

      Поруч із зображенням чоловіка – підпис "Ти вже підписався на Telegram-канал СБУ?".

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      На таку рекламу від СБУ вже бурхливо реагують користувачі мережі. Наприклад, один з них звернув увагу на те, що волошковий є кольором форми КДБ. А ще хтось запропонував замінити червоноармійця на фото президента Росії Володимира Путіна.

      А волонтер, блогер і громадський діяч Роман Сініцин назвав профнепридатною речницю СБУ Олену Гітлянську.

      СБУ Червона армія Telegram

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      Теги: Новини України Скандал СБУ СРСР Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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