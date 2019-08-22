СБУ рекламує свій Telegram-канал солдатом Червоної армії: розгорається скандал

СБУ створила власний Telegram-канал і рекламує його за допомогою відомого, дещо відредагованого плаката з солдатом Червоної армії. Замість оригінального червоного кольору військовий перефарбований у синій.

Поруч із зображенням чоловіка – підпис "Ти вже підписався на Telegram-канал СБУ?".

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На таку рекламу від СБУ вже бурхливо реагують користувачі мережі. Наприклад, один з них звернув увагу на те, що волошковий є кольором форми КДБ. А ще хтось запропонував замінити червоноармійця на фото президента Росії Володимира Путіна.

А волонтер, блогер і громадський діяч Роман Сініцин назвав профнепридатною речницю СБУ Олену Гітлянську.