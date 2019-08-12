15:39
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      СБУ задержала членов большой банды, подконтрольной "ворам в законе": детали расследования

      0 Читати новину українською
      Задержанные фигуранты дела
      Задержанные фигуранты дела / СБУ

      На вершине преступной схемы, разоблаченной правоохранителями, стоят украинские и российские "воры в законе", которые контролируют организованную преступность в пяти регионах Украины. За два года подозреваемые собрали 23 миллиона гривен.

      "Воры в законе" получали прибыль с продажи наркотиков, ограблений, азартных игр, мошенничества и тому подобного. Деньги шли в "общак". Их использовали для организации "сходок", подкупа правоохранителей и для найма адвокатов для криминальных авторитетов, передает пресс-служба Нацполиции.

      Интересно: Разбой на Киевщине: приехали "разобраться" с должником, а попали за решетку

      Деятельность организации документировали почти год. За это время удалось узнать, что бандитами управляли "воры в законе" из России и Украины. Ключевой фигурой преступной схемы является Одесский криминальный авторитет по кличке "Шарик".

      "Воры в законе" – элита криминального мира. Особая каста преступников, которая живет по определенному кодексу, имеет наибольшее уважение среди криминалитета и стоит на вершине организованной преступности. Также они через посредников держат под контролем преступников в тюрьмах и всячески им помогают.

      Задержание подозреваемых / Фото СБУ

      Банда действовала в пяти регионах Украины. Полиция совместно с СБУ провела 30 обысков в трех областях. Сейчас задержаны четыре фигуранта дела. Их обвиняют в создании преступной организации, вымогательстве и продаже наркотиков. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.


      Обыски подозреваемых / Фото Национальной полиции

      Смотрите видео расследования правоохранителей

       

      blog_ava
      Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
      сегодня
      26593
      Теги: Новости Украины Полиция Криминал Криминальные новости Новости Одессы СБУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      сегодня , 15:37 Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      Сергій Лещенко 6
      Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
      сегодня , 15:30 Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
      11794
      10 самых интересных фактов о пивоварении в Украине
      сегодня , 09:30 10 самых интересных фактов о пивоварении в Украине
      290
      Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      сегодня , 15:00 Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      Злой Одессит 300
      Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
      сегодня , 14:28 Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
      Ігор Саджениця 118
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук