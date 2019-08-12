СБУ задержала членов большой банды, подконтрольной "ворам в законе": детали расследования

На вершине преступной схемы, разоблаченной правоохранителями, стоят украинские и российские "воры в законе", которые контролируют организованную преступность в пяти регионах Украины. За два года подозреваемые собрали 23 миллиона гривен.

"Воры в законе" получали прибыль с продажи наркотиков, ограблений, азартных игр, мошенничества и тому подобного. Деньги шли в "общак". Их использовали для организации "сходок", подкупа правоохранителей и для найма адвокатов для криминальных авторитетов, передает пресс-служба Нацполиции.

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Деятельность организации документировали почти год. За это время удалось узнать, что бандитами управляли "воры в законе" из России и Украины. Ключевой фигурой преступной схемы является Одесский криминальный авторитет по кличке "Шарик".

"Воры в законе" – элита криминального мира. Особая каста преступников, которая живет по определенному кодексу, имеет наибольшее уважение среди криминалитета и стоит на вершине организованной преступности. Также они через посредников держат под контролем преступников в тюрьмах и всячески им помогают.

Задержание подозреваемых / Фото СБУ

Банда действовала в пяти регионах Украины. Полиция совместно с СБУ провела 30 обысков в трех областях. Сейчас задержаны четыре фигуранта дела. Их обвиняют в создании преступной организации, вымогательстве и продаже наркотиков. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.



Как работает финансирование организации / Инфографика Национальной полиции



Обыски подозреваемых / Фото Национальной полиции

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