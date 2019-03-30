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      СБУ задержала грузинского экс-бойца АТО, который переписывался с российским агентом

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      СБУ задержала грузина Вано Надирадзе, которого в 2017 году выдворили из Украины
      СБУ задержала грузина Вано Надирадзе, которого в 2017 году выдворили из Украины / Коллаж 24 канал

      СБУ и КОРД задержали 30 марта гражданина Грузии Вано Надирадзе, который находился в розыске. Он незаконно попал в Украину с территории Молдовы.

      У Надирадзе на телефоне нашли переписку с неоднократно "спаленным" СБУ агентом российских спецслужб Николаем Дульским. В переписке агент координирует с Надирадзе деятельность и живо обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине.

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      Кто такой Вано Надирадзе?

      Его называли грузинским добровольцем АТО, однако в Минобороны Украины опровергли эту информацию. Но командир грузинских добровольцев Мамука Мамулашвили заявлял, что Надирадзе все же был солдатом в АТО, однако его с позором выгнали из "Грузинского легиона".

      Надирадзе и еще 6 граждан Грузии выдворили из Украины в Тбилиси 17 ноября 2017 года. В СБУ их назвали причастными к вымогательствам, кражам автомобилей и квартирным кражам. А еще эту группу грузин называли приближенными к лидерам криминального мира со статусом "вора в законе". А еще эти люди длительное время незаконно находились на территории Украины. Длительное время Надирадзе был приближенным к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

      Кто такой Николай Дульский?

      Лидер радикальной общественной организации "Наждак". Украинские правоохранители разыскивают его за угрозу убийством, а скрывается Дульский на территории России. По данным СБУ, он – известный агент влияния российских спецслужб, который с 2015 года за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность. Так, Дульский причастен к подготовке беспорядков на мероприятиях к годовщине Майдана в феврале 2017 года, а также – обстрелу Генконсульства Польши в Луцке и "акций недовольных поляков" в марте 2017 года.

       

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      Теги: Новости Украины АТО СБУ Новости Грузии Новости России Российская пропаганда Криминальные новости Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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