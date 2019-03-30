СБУ задержала грузинского экс-бойца АТО, который переписывался с российским агентом

СБУ и КОРД задержали 30 марта гражданина Грузии Вано Надирадзе, который находился в розыске. Он незаконно попал в Украину с территории Молдовы.

У Надирадзе на телефоне нашли переписку с неоднократно "спаленным" СБУ агентом российских спецслужб Николаем Дульским. В переписке агент координирует с Надирадзе деятельность и живо обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине.

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Кто такой Вано Надирадзе?

Его называли грузинским добровольцем АТО, однако в Минобороны Украины опровергли эту информацию. Но командир грузинских добровольцев Мамука Мамулашвили заявлял, что Надирадзе все же был солдатом в АТО, однако его с позором выгнали из "Грузинского легиона".

Надирадзе и еще 6 граждан Грузии выдворили из Украины в Тбилиси 17 ноября 2017 года. В СБУ их назвали причастными к вымогательствам, кражам автомобилей и квартирным кражам. А еще эту группу грузин называли приближенными к лидерам криминального мира со статусом "вора в законе". А еще эти люди длительное время незаконно находились на территории Украины. Длительное время Надирадзе был приближенным к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Кто такой Николай Дульский?

Лидер радикальной общественной организации "Наждак". Украинские правоохранители разыскивают его за угрозу убийством, а скрывается Дульский на территории России. По данным СБУ, он – известный агент влияния российских спецслужб, который с 2015 года за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность. Так, Дульский причастен к подготовке беспорядков на мероприятиях к годовщине Майдана в феврале 2017 года, а также – обстрелу Генконсульства Польши в Луцке и "акций недовольных поляков" в марте 2017 года.