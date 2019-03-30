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      СБУ затримала грузинського екс-бійця АТО, який переписувався з російським агентом

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      СБУ затримала грузина Вано Надірадзе, якого у 2017 році видворили з України
      СБУ затримала грузина Вано Надірадзе, якого у 2017 році видворили з України / Колаж 24 канал

      СБУ та КОРД затримали 30 березня громадянина Грузії Вано Надірадзе, який перебував у розшуку. Він незаконно потрапив в Україну з території Молдови.

      У Надірадзе на телефоні знайшли переписку з неодноразово "спаленим" СБУ агентом російських спецслужб Миколою Дульським. У переписці агент координує із Надірадзе діяльність та жваво обговорює можливий розвиток політичної ситуації в Україні.

      Читайте також: СБУ припинила діяльність екстремістського об’єднання, яким керував Рустам Ташбаєв: відео

      Хто такий Вано Надірадзе?

      Його називали грузинським добровольцем АТО, проте в Міноборони України спростували цю інформацію. А командир грузинських добровольців Мамука Мамулашвілі заявляв, що Надірадзе таки був солдатом в АТО, проте його з ганьбою вигнали з "Грузинського легіону".

      Надірадзе та ще 6 громадян Грузії видворили з України у Тбілісі 17 листопада 2017 року. В СБУ цих їх назвали причетними до вимагань, крадіжок автомобілів та квартирних крадіжок. А ще цю групу грузинів називали наближеними до лідерів кримінального світу зі статусом "злодія в законі". А ще ці люди тривалий час незаконно перебували на території України. Тривалий час Надірадзе був наближеним до екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

      Хто такий Микола Дульський?

      Лідер радикальної громадської організації "Наждак". Українські правоохоронці розшукують його за погрозу вбивством, а переховується Дульський на території Росії. За даними СБУ, він – відомий агент впливу російських спецслужб, який з 2015 року за гроші веде активну антиукраїнську діяльність. Так, Дульський причетний до підготовки сутичок на заходах до річниці Майдану в лютому 2017 року, а також – обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку та "акцій незадоволених поляків" у березні 2017 року.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини України Новини Грузії СБУ АТО Війна на Донбасі Кримінальні новини Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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