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СБУ задержала на взятке начальника районного отделения Нацполиции Днепропетровщины

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В Днепре на взятке поймали начальника районного отделения Нацполиции
В Днепре на взятке поймали начальника районного отделения Нацполиции / vestnik.in.ua

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из районных отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом пресс-центр ведомства проинформировал на странице в Facebook.

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Правоохранители установили, что майор полиции требовал от местного жителя четыре тысячи долларов США. За указанную сумму чиновник обещал непривлечение к уголовной ответственности за подделку идентификационных номеров транспортного средства и возвращение автомобиля,
– говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, силовики задержали злоумышленника на одной из улиц Днепра во время получения всей суммы взятки.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Полиция СБУ
Источник: 24 канал
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