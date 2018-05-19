СБУ затримала на хабарі начальника районного відділення Нацполіції Дніпропетровщини

Співробітники СБУ викрили на хабарі тимчасово виконувача обов’язків начальника одного із районних відділень Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Про це прес-центр відомства проінформував на сторінці у Facebook.

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Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від місцевого жителя чотири тисячі доларів США. За вказану суму посадовець обіцяв непритягнення до кримінальної відповідальності за підробку ідентифікаційних номерів транспортного засобу та повернення авто,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначають у СБУ, силовики затримали зловмисника на одній із вулиць Дніпра під час отримання всієї суми хабара.