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СБУ затримала на хабарі начальника районного відділення Нацполіції Дніпропетровщини

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У Дніпрі на хабарі спіймали начальника районного відділення Нацполіції
У Дніпрі на хабарі спіймали начальника районного відділення Нацполіції / vestnik.in.ua

Співробітники СБУ викрили на хабарі тимчасово виконувача обов’язків начальника одного із районних відділень Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Про це прес-центр відомства проінформував на сторінці у Facebook.

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Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від місцевого жителя чотири тисячі доларів США. За вказану суму посадовець обіцяв непритягнення до кримінальної відповідальності за підробку ідентифікаційних номерів транспортного засобу та повернення авто,
– йдеться у повідомленні.

Як зазначають у СБУ, силовики затримали зловмисника на одній із вулиць Дніпра під час отримання всієї суми хабара.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. 

 

Теги: Новини України Новини політики Поліція СБУ
Джерело: 24 канал
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