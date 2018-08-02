СБУ задержала на взятке судью районного суда в Винницкой области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке исполняющего обязанности председателя одного из районных судов области.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что оперативники СБУ установили, что чиновник используя адвоката требовал двадцать тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал закрыть дело о вождение в нетрезвом состоянии.

Правоохранители задержали судью и посредника на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды,

– говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.