СБУ задержала на взятке судью районного суда в Винницкой области
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке исполняющего обязанности председателя одного из районных судов области.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
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Отмечается, что оперативники СБУ установили, что чиновник используя адвоката требовал двадцать тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал закрыть дело о вождение в нетрезвом состоянии.
Правоохранители задержали судью и посредника на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды,
– говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.