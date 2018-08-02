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СБУ затримала на хабарі суддю районного суду на Вінничині

15 Читать новость на русском
Суддю з Вінничини затримали на хабарі
Суддю з Вінничини затримали на хабарі / ssu.gov.ua/ua

Співробітники Служби безпеки України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі виконуючого обов’язки голови одного з районних судів області.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

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Зазначається, що оперативники СБУ встановили, що посадовець використовуючи адвоката вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого мешканця. За вказану суму зловмисник обіцяв закрити адміністративну справу за водіння в нетверезому стані. 

Правоохоронці затримали суддю та посередника на робочому місці після отримання всієї суми неправомірної вигоди,
– йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України СБУ Хабар НАБУ Вінниця
Джерело: 24 Канал
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