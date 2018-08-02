СБУ затримала на хабарі суддю районного суду на Вінничині

Співробітники Служби безпеки України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі виконуючого обов’язки голови одного з районних судів області.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

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Зазначається, що оперативники СБУ встановили, що посадовець використовуючи адвоката вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого мешканця. За вказану суму зловмисник обіцяв закрити адміністративну справу за водіння в нетверезому стані.

Правоохоронці затримали суддю та посередника на робочому місці після отримання всієї суми неправомірної вигоди,

– йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.