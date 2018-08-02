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ЗСУ спільно з поліцією, прикордонниками та ДСНС провели тактичне навчання: фото

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Військово-Морські Сили ЗС України спільно з підрозділами Антитерористичного центру Служби Безпеки України, Державної прикордонної служби України, Головного управління Національної поліції в Одеській області, Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели тактичне протидиверсійне навчання.

Про це повідомила прес-служба Командування ВМС ЗС України.

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Зазначається, що захід проходив під керівництвом командувача Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірала Ігоря Воронченка. Метою тактичних навчань було відпрацювання спільних дій щодо недопущення проведення противником диверсій та захоплення важливих об’єктів інфраструктури в Одеській області.

Це перший у цьому році подібний міжвідомчий захід підготовки ВМС ЗС України з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами,
— зазначив керівник виду ЗС України.

Він додав, що, оскільки Росія продовжує загарбницьку політику в Чорноморському регіоні навчання були спрямовані на попередження дестабілізаційних ворожих дій, захист інфраструктури та важливих державних об’єктів, що постійно перебувають під увагою противника.

Віце-адмірал Ігор Вороненко зауважив, що успішного результату можна досягнути лише спільною та скоординованою діяльністю. Триденні тактичні навчання стали початком проведення подальших таких маневрів, але з відповідним нарощуванням сил і засобів.

"Основна увага приділялася відпрацюванню спільних дії при виконанні завдань із блокування і знищення сил та засобів противника на об’єктах морської інфраструктури портів Чорноморського регіону, удосконаленню навичок в організації управління діями сил під час ізоляції кризового району та взаємодії усіх залучених сил і засобів українських ВМС з силами безпеки і оборони", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України Поліція Фотоновини Новини Полтави Міністерство оборони України СБУ ДСНС
Джерело: 24 Канал
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