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ВСУ совместно с полицией, пограничниками и ГСЧС провели тактическое учение

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Трехдневные тактические учения проходили в Одессе
Трехдневные тактические учения проходили в Одессе / mil.gov.ua

Военно-Морские Силы ВС Украины совместно с подразделениями Антитеррористического центра Службы Безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Главного управления Национальной полиции в Одесской области, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели тактическое противодиверсионное обучение.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВМС ВС Украины.

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Отмечается, что мероприятие проходило под руководством командующего Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко. Целью тактических учений была отработка совместных действий по недопущению проведения противником диверсий и захвата важных объектов инфраструктуры в Одесской области.

Это первый в этом году подобное межведомственное мероприятие подготовки ВМС ВС Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами,
— отметил руководитель вида ВС Украины.

Он добавил, что, поскольку Россия продолжает захватническую политику в Черноморском регионе учения были направлены на предупреждение дестабилизирующих враждебных действий, защиту инфраструктуры и важных государственных объектов, которые постоянно находятся под вниманием противника.

Вице-адмирал Игорь Вороненко отметил, что успешного результата можно достичь только совместной и скоординированной деятельностью. Трехдневные тактические учения стали началом проведения дальнейших таких маневров, но с соответствующим наращиванием сил и средств.

"Основное внимание уделялось отработке совместных действий при выполнении задач по блокированию и уничтожению сил и средств противника на объектах морской инфраструктуры портов Черноморского региона, совершенствованию навыков в организации управления действиями сил во время изоляции кризисного района и взаимодействия всех привлеченных сил и средств украинских ВМС с силами безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины Фотоновости Міністерство оборони України Новости Полтавы ГСЧС Полиция СБУ
Источник: 24 канал
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