СБУ задержала одну из организаторов псевдовыборов в ОРДО

Представители Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области одного из организаторов псевдовыборов "главы" и "депутатов" пророссийской террористической организации "ДНР" в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина занимала должность так называемого "заместителя председателя территориальной избирательной комиссии" и организовывала фейковые выборы в Новоазовском районе за денежное вознаграждение.

Злоумышленницу задержали на подконтрольной украинской власти территории. Сейчас ей объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Наказание за преступление – от 3 до 5 лет.

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Псевдовиборы на Донбассе состоялись 11 ноября 2018 года. 30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили их проведение. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что проведение этих "выборов" противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям.