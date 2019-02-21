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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      СБУ задержала одну из организаторов псевдовыборов в ОРДО

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      Женщине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы
      Женщине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы / ТАСС

      Представители Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области одного из организаторов псевдовыборов "главы" и "депутатов" пророссийской террористической организации "ДНР" в ноябре 2018 года.

      Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Женщина занимала должность так называемого "заместителя председателя территориальной избирательной комиссии" и организовывала фейковые выборы в Новоазовском районе за денежное вознаграждение.

      Злоумышленницу задержали на подконтрольной украинской власти территории. Сейчас ей объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Наказание за преступление – от 3 до 5 лет.

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      Псевдовиборы на Донбассе состоялись 11 ноября 2018 года. 30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили их проведение. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что проведение этих "выборов" противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям.

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      Теги: Новости Украины СБУ Война на Донбассе Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 Канал
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