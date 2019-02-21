СБУ затримала одну з організаторок псевдовиборів у ОРДО

Представники Служби безпеки України затримали у Донецькій області одного з організаторів псевдовиборів "очільника" і "депутатів" проросійської терористичної організації "ДНР" у листопаді 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

ЖІнка займала посаду так званого "заступника голови територіальної виборчої комісії" та організовувала фейкові вибори у Новоазовському районі за грошову винагороду.

Зловмисницю затримали на підконтрольній українській владі території. Наразі їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Покарання за злочин – від 3 до 5 років.

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Псевдовибори на Донбасі відбулися 11 листопада 2018 року. 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили їх проведення. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що проведення цих "виборів" суперечило як Конституції України, так і Мінським угодам.