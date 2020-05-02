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      СБУ задержала пограничников, которые собирали "дань" за пересечение границы: фото

      - Читати новину українською
      СБУ задержала пограничников, которые собирали "дань" за пересечение границы
      СБУ задержала пограничников, которые собирали "дань" за пересечение границы / Пресс-служба СБУ

      Правоохранители разоблачили в Сумской области коррупционную схему. Пограничники в пункте пропуска "Бачевск" за денежное вознаграждение обещали не препятствовать транспорту пересекать границу в условиях карантина.

      Масштабную схему систематического получения взяток правоохранителям удалось заблокировать, сообщает пресс-служба СБУ.

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      По словам следователей, работники одной из смен в пункте пропуска "Бачевск" облагали "данью" украинских граждан за беспрепятственное пересечение границы. В заговоре участвовали таможенники и чиновники Госпогранслужбы.

      Деньги брали как и с тех, кто по своим делам выезжал за границу, так и с тех, кто въезжал в Украину.

      За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам пересечение госграницы в условиях карантина,
      – сообщили в СБУ.

      За смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривен.

      прикордонники сумська область затримання сбу
      Задержали пограничников, которые брали деньги за пересечение границы / Пресс-служба СБУ

      Во время обысков фигуранты пытались избавиться от улик противоправной деятельности, в частности, денег. Сейчас решается вопрос объявления злоумышленникам о подозрении. Правоохранители возбудили уголовное дело.

      зловмисники намагалися позбутися доказів корупції
      Злоумышленники пытались избавиться от улик коррупции / Пресс-служба СБУ

      К слову, ранее Кабинет Министров продлил ограничения на пересечение государственной границы Украины до 11 мая.

      Что известно о выходе Украины из карантина

      • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая.
      • С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
      • Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

      етапи виходу з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Деньги Коррупция Новости Украины Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба Сумы СБУ
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