СБУ задержала пограничников, которые собирали "дань" за пересечение границы: фото

Правоохранители разоблачили в Сумской области коррупционную схему. Пограничники в пункте пропуска "Бачевск" за денежное вознаграждение обещали не препятствовать транспорту пересекать границу в условиях карантина.

Масштабную схему систематического получения взяток правоохранителям удалось заблокировать, сообщает пресс-служба СБУ.

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По словам следователей, работники одной из смен в пункте пропуска "Бачевск" облагали "данью" украинских граждан за беспрепятственное пересечение границы. В заговоре участвовали таможенники и чиновники Госпогранслужбы.

Деньги брали как и с тех, кто по своим делам выезжал за границу, так и с тех, кто въезжал в Украину.

За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам пересечение госграницы в условиях карантина,

– сообщили в СБУ.

За смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривен.



Задержали пограничников, которые брали деньги за пересечение границы / Пресс-служба СБУ

Во время обысков фигуранты пытались избавиться от улик противоправной деятельности, в частности, денег. Сейчас решается вопрос объявления злоумышленникам о подозрении. Правоохранители возбудили уголовное дело.



Злоумышленники пытались избавиться от улик коррупции / Пресс-служба СБУ

К слову, ранее Кабинет Министров продлил ограничения на пересечение государственной границы Украины до 11 мая.

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая .

, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он . С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.

Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала