СБУ задержала пограничников, которые собирали "дань" за пересечение границы: фото
Правоохранители разоблачили в Сумской области коррупционную схему. Пограничники в пункте пропуска "Бачевск" за денежное вознаграждение обещали не препятствовать транспорту пересекать границу в условиях карантина.
Масштабную схему систематического получения взяток правоохранителям удалось заблокировать, сообщает пресс-служба СБУ.
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По словам следователей, работники одной из смен в пункте пропуска "Бачевск" облагали "данью" украинских граждан за беспрепятственное пересечение границы. В заговоре участвовали таможенники и чиновники Госпогранслужбы.
Деньги брали как и с тех, кто по своим делам выезжал за границу, так и с тех, кто въезжал в Украину.
За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам пересечение госграницы в условиях карантина,
– сообщили в СБУ.
За смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривен.
Задержали пограничников, которые брали деньги за пересечение границы / Пресс-служба СБУ
Во время обысков фигуранты пытались избавиться от улик противоправной деятельности, в частности, денег. Сейчас решается вопрос объявления злоумышленникам о подозрении. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Злоумышленники пытались избавиться от улик коррупции / Пресс-служба СБУ
К слову, ранее Кабинет Министров продлил ограничения на пересечение государственной границы Украины до 11 мая.
Что известно о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая.
- С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала