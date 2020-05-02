СБУ затримала прикордонників, які збирали "данину" за перетин кордону: фото

Правоохоронці викрили в Сумській області корупційну схему. Прикордонники у пункті пропуску "Бачівськ" за грошову винагороду обіцяли не перешкоджати транспорту перетинати кордон в умовах карантину.

Масштабну схему систематичного одержання хабарів правоохоронцям вдалося заблокувати, повідомляє пресслужба СБУ.

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За словами слідчих, працівники однієї зі змін у пункті пропуску "Бачівськ" обкладали "даниною" українських громадян за безперешкодний перетин кордону. У змові брали участь митники та посадовці Держприкордонслужби.

Гроші брали як з тих, хто у власних справах виїжджав за кордон, так і з тих, хто в’їжджав в Україну.

За 2 тисячі гривень з кожного приватного мікроавтобуса посадовці обіцяли пасажирам перетин держкордону в умовах карантину,

– повідомили в СБУ.

За зміну зловмисники одержували до 50 тисяч гривень.



Затримали прикордонників, які брали гроші за перетин кордону / Пресслужба СБУ

Під час обшуків фігуранти намагалися позбутися доказів протиправної діяльності, зокрема, грошей. Наразі вирішують питання оголошення зловмисникам про підозру. Правоохоронці порушили кримінальну справу.



Зловмисники намагалися позбутися доказів корупції / Пресслужба СБУ

До слова, раніше Кабінет Міністрів продовжив обмеження на перетин державного кордону України до 11 травня.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня .

, згодом його двічі продовжували. Наразі він . З 1 2 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п ’ ять етапів виходу з карантину.

’ Наразі д ати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу