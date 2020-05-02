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      СБУ затримала прикордонників, які збирали "данину" за перетин кордону: фото

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      СБУ затримала прикордонників, які збирали "данину" за перетин кордону
      СБУ затримала прикордонників, які збирали "данину" за перетин кордону / Пресслужба СБУ

      Правоохоронці викрили в Сумській області корупційну схему. Прикордонники у пункті пропуску "Бачівськ" за грошову винагороду обіцяли не перешкоджати транспорту перетинати кордон в умовах карантину.

      Масштабну схему систематичного одержання хабарів правоохоронцям вдалося заблокувати, повідомляє пресслужба СБУ.

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      За словами слідчих, працівники однієї зі змін у пункті пропуску "Бачівськ" обкладали "даниною" українських громадян за безперешкодний перетин кордону. У змові брали участь митники та посадовці Держприкордонслужби.

      Гроші брали як з тих, хто у власних справах виїжджав за кордон, так і з тих, хто в’їжджав в Україну.

      За 2 тисячі гривень з кожного приватного мікроавтобуса посадовці обіцяли пасажирам перетин держкордону в умовах карантину,
      – повідомили в СБУ.

      За зміну зловмисники одержували до 50 тисяч гривень.

      прикордонники сумська область затримання сбу
      Затримали прикордонників, які брали гроші за перетин кордону / Пресслужба СБУ

      Під час обшуків фігуранти намагалися позбутися доказів протиправної діяльності, зокрема, грошей. Наразі вирішують питання оголошення зловмисникам про підозру. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

      зловмисники намагалися позбутися доказів корупції
      Зловмисники намагалися позбутися доказів корупції / Пресслужба СБУ

      До слова, раніше Кабінет Міністрів продовжив обмеження на перетин державного кордону України до 11 травня.

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня
      • З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив пять етапів виходу з карантину.
      • Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Корупція Гроші Держприкордонслужба Суми СБУ
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