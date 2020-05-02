СБУ затримала прикордонників, які збирали "данину" за перетин кордону: фото
Правоохоронці викрили в Сумській області корупційну схему. Прикордонники у пункті пропуску "Бачівськ" за грошову винагороду обіцяли не перешкоджати транспорту перетинати кордон в умовах карантину.
Масштабну схему систематичного одержання хабарів правоохоронцям вдалося заблокувати, повідомляє пресслужба СБУ.
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За словами слідчих, працівники однієї зі змін у пункті пропуску "Бачівськ" обкладали "даниною" українських громадян за безперешкодний перетин кордону. У змові брали участь митники та посадовці Держприкордонслужби.
Гроші брали як з тих, хто у власних справах виїжджав за кордон, так і з тих, хто в’їжджав в Україну.
За 2 тисячі гривень з кожного приватного мікроавтобуса посадовці обіцяли пасажирам перетин держкордону в умовах карантину,
– повідомили в СБУ.
За зміну зловмисники одержували до 50 тисяч гривень.
Затримали прикордонників, які брали гроші за перетин кордону / Пресслужба СБУ
Під час обшуків фігуранти намагалися позбутися доказів протиправної діяльності, зокрема, грошей. Наразі вирішують питання оголошення зловмисникам про підозру. Правоохоронці порушили кримінальну справу.
Зловмисники намагалися позбутися доказів корупції / Пресслужба СБУ
До слова, раніше Кабінет Міністрів продовжив обмеження на перетин державного кордону України до 11 травня.
Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
- З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.