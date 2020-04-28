СБУ задержала пророссийских боевиков-подрывников: что известно – фото
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 2 приспешников оккупантов, которые причастны к подрыву и минированию нескольких мостов на Донбассе. Речь идет о двух участниках террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец".
Они причастны к целому ряду диверсионных актов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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В 2014 году группа "Немца" захватила на шахте имени Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе Закотного и Северска Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное на Луганщине, еще два моста в Лисичанске были заминированы,
– говорится в сообщении.
Самого Бергмана СБУ захватила еще 8 сентября 2019 года во время спецоперации в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник предоставил обличительные показания. В частности, "Немец" рассказал подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположение тайников со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы.
Огнетушитель, начиненный взрывчаткой / Пресс-центр СБУ
С октября 2019-го до апреля 2020-го на территории Луганской и Донецкой областей были ликвидированы несколько тайников "группы Бергмана".
Из тайников изъяты:
- Самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества;
- 17 гранат РГД-5 и Ф-1;
- 400 граммов тротила;
- 3 мины ПМН;
- 2 выстрела ВОГ-25;
- 40 РПГ-7;
- автомат Калашникова с четырьмя магазинами;
- пистолет марки Star model;
- 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2;
- более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.
Еще одна находка из тайника боевиков / Пресс-центр СБУ
Спрятанные боеприпасы / Фото пресс-центр СБУ
В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников террористической группы. Они уже признали свою вину в совершении терактов.
Сейчас обоим боевикам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.