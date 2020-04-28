СБУ задержала пророссийских боевиков-подрывников: что известно – фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 2 приспешников оккупантов, которые причастны к подрыву и минированию нескольких мостов на Донбассе. Речь идет о двух участниках террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец".

Они причастны к целому ряду диверсионных актов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В 2014 году группа "Немца" захватила на шахте имени Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе Закотного и Северска Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное на Луганщине, еще два моста в Лисичанске были заминированы,

– говорится в сообщении.

Самого Бергмана СБУ захватила еще 8 сентября 2019 года во время спецоперации в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник предоставил обличительные показания. В частности, "Немец" рассказал подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположение тайников со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы.



Огнетушитель, начиненный взрывчаткой / Пресс-центр СБУ

С октября 2019-го до апреля 2020-го на территории Луганской и Донецкой областей были ликвидированы несколько тайников "группы Бергмана".

Из тайников изъяты:

Самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества;

17 гранат РГД-5 и Ф-1;

400 граммов тротила;

3 мины ПМН;

2 выстрела ВОГ-25;

40 РПГ-7;

автомат Калашникова с четырьмя магазинами;

пистолет марки Star model;

6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2;

более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.



Еще одна находка из тайника боевиков / Пресс-центр СБУ



Спрятанные боеприпасы / Фото пресс-центр СБУ

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников террористической группы. Они уже признали свою вину в совершении терактов.

Сейчас обоим боевикам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.