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      СБУ задержала пророссийских боевиков-подрывников: что известно – фото

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      Найденные в тайниках боеприпасы
      Найденные в тайниках боеприпасы / Пресс-центр СБУ

      Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 2 приспешников оккупантов, которые причастны к подрыву и минированию нескольких мостов на Донбассе. Речь идет о двух участниках террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец".

      Они причастны к целому ряду диверсионных актов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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      В 2014 году группа "Немца" захватила на шахте имени Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе Закотного и Северска Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное на Луганщине, еще два моста в Лисичанске были заминированы,
      – говорится в сообщении.

      Самого Бергмана СБУ захватила еще 8 сентября 2019 года во время спецоперации в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник предоставил обличительные показания. В частности, "Немец" рассказал подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположение тайников со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы.

      вибухівка
      Огнетушитель, начиненный взрывчаткой / Пресс-центр СБУ

      С октября 2019-го до апреля 2020-го на территории Луганской и Донецкой областей были ликвидированы несколько тайников "группы Бергмана".

      Из тайников изъяты:

      • Самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества;
      • 17 гранат РГД-5 и Ф-1;
      • 400 граммов тротила;
      • 3 мины ПМН;
      • 2 выстрела ВОГ-25;
      • 40 РПГ-7;
      • автомат Калашникова с четырьмя магазинами;
      • пистолет марки Star model;
      • 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2;
      • более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.

      Зброя
      Еще одна находка из тайника боевиков / Пресс-центр СБУ

      ВИБУХІВКА
      Спрятанные боеприпасы / Фото пресс-центр СБУ

      В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников террористической группы. Они уже признали свою вину в совершении терактов.

      Сейчас обоим боевикам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие. 

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Война на Донбассе Пророссийские боевики Теракт Оружие СБУ
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