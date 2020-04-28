СБУ затримала проросійських бойовиків-підривників: що відомо – фото

Співробітники Служби безпеки України затримали 2 поплічників окупантів, які причетні до підриву та мінування декількох мостів на Донбасі. Йдеться про двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець".

Йдеться про двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець". Вони причетні до цілої низки диверсійних актів. Про це інформує пресцентр СБУ.

У 2014 році група "Німця" захопила на шахті імені Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніт. Терористи використали вибухівку для підриву 4 мостів у районі Закотного та Сіверська Донецької області, 2 мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині, ще два мости у Лисичанську були заміновані,

– мовиться у повідомленні.

Самого Бергмана СБУ захопила ще 8 вересня 2019 року під час спецоперації у районі Лисичанська. Під час слідчих дій зловмисник надав викривальні покази. Зокрема, "Німець" розповів детальну інформацію про вчинені групою злочини, розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, що призначалися для скоєння диверсій, а також відомості стосовно інших учасників очолюваної ним терористичної групи.



Вогнегасник, начинений вибухівкою / Пресцентр СБУ

З жовтня 2019-го до квітня 2020-го на території Луганської та Донецької областей були ліквідовані кілька схронів "групи Бергмана".

Зі схованок вилучені:

Саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника та вибухової речовини;

17 гранат РГД-5 та Ф-1;

400 грамів тротилу;

3 міни ПМН;

2 постріли ВОГ-25;

40 РПГ-7;

автомат Калашникова з чотирма магазинами;

пістолет марки Star model;

6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2;

понад 2 тисячі бойових набоїв різного калібру.



Ще одна знахідка зі схову бойовиків / Пресцентр СБУ



Заховані боєприпаси / Фото пресцентр СБУ

У березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці оперативники СБУ затримали двох активних учасників терористичної групи. Вони вже визнали свою провину у скоєнні терактів.

Наразі обом бойовикам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.