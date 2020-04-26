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      СБУ закрыла дело против российского пропагандиста Корчевникова: документ

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      Борис Корчевников
      Борис Корчевников / stolica-s.su

      СБУ закрыла уголовное дело против телеведущего пропагандистского канала "Россия-1", гендиректора религиозного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. Он раньше посещал оккупированный Россией Крым, а также называл украинцев "фашистами" и "хунтой".

      Следователи не увидели в действиях Корчевникова состава уголовного преступления. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Крым.Реалии".

      Интересно Российскому пропагандисту Корчевникову разрешили въезд в Украину: фотодоказательство


      Против Корчевникова закрыли уголовное дело / Документ "Крым.Реалии"

      Что известно о Борисе Корчевникове

      • Корчевников посещал Крым после оккупации в 2014 году. Так, в июле прошлого года он опубликовал в инстаграме фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выложил фото с геолокацией "Крымские горы", и "Ореанда".
      • В октябре 2019 года Корчевнвков приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду. Позже Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ МП.
      • Тогда в СБУ заявили, что "данных по осуществлению Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".

      Скандальные высказывания пропагандиста о Майдане и Украине

      • Корчевников об участнице своей программы: "Она попала в расстрельные списки, так как была против Майдана. Ей пришлось бежать. У них российско-украинская семья, они боятся за своих детей. Им тоже пришлось бежать".
      • О Яроше: "43-летний Дмитрий Ярош. Уже много лет он пытается повторить судьбу Гитлера. Это его боевики разгромили киевскую администрацию, спровоцировали побоище на Банковой, а затем и под Верховной Радой".
      • О Майдане: "Маска – главный образ Майдана. Но что за персонажи прячутся за ней? Кого подняла наверх пена Майдана?"
      Автор: Эмал Наби
      Теги: РПЦ Журналисты СБУ Новости России Российская пропаганда Новости Украины Новости политики
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