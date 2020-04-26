СБУ закрыла дело против российского пропагандиста Корчевникова: документ
СБУ закрыла уголовное дело против телеведущего пропагандистского канала "Россия-1", гендиректора религиозного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. Он раньше посещал оккупированный Россией Крым, а также называл украинцев "фашистами" и "хунтой".
Следователи не увидели в действиях Корчевникова состава уголовного преступления. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Крым.Реалии".
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Против Корчевникова закрыли уголовное дело / Документ "Крым.Реалии"
Что известно о Борисе Корчевникове
- Корчевников посещал Крым после оккупации в 2014 году. Так, в июле прошлого года он опубликовал в инстаграме фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выложил фото с геолокацией "Крымские горы", и "Ореанда".
- В октябре 2019 года Корчевнвков приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду. Позже Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ МП.
- Тогда в СБУ заявили, что "данных по осуществлению Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".
Скандальные высказывания пропагандиста о Майдане и Украине
- Корчевников об участнице своей программы: "Она попала в расстрельные списки, так как была против Майдана. Ей пришлось бежать. У них российско-украинская семья, они боятся за своих детей. Им тоже пришлось бежать".
- О Яроше: "43-летний Дмитрий Ярош. Уже много лет он пытается повторить судьбу Гитлера. Это его боевики разгромили киевскую администрацию, спровоцировали побоище на Банковой, а затем и под Верховной Радой".
- О Майдане: "Маска – главный образ Майдана. Но что за персонажи прячутся за ней? Кого подняла наверх пена Майдана?"
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