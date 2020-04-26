СБУ закрила справу проти російського пропагандиста Корчевнікова: документ
СБУ закрила кримінальну справу проти телеведучого пропагандистського каналу "Россия-1", гендиректора релігійного телеканалу "Спас" Бориса Корчевнікова. Він раніше відвідував окупований Росією Крим, а також називав українців "фашистами" та "хунтою".
Слідчі не побачили у діях Корчевнікова складу кримінального злочину. Про це мовиться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Крим.Реалії".
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Проти Корчевнікова закрили кримінальну справу / Документ "Крим.Реалії"
Що відомо про Дмитра Корчевнікова
- Корчевніков відвідував Крим після окупації у 2014 році. Так, у липні минулого року він опублікував в інстаграмі фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокацією "Кримські гори", і "Ореанда".
- У жовтні 2019 року Корчевніков приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно "Покров", на якому нібито отримав нагороду. Пізніше Корчевников оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ МП.
- Тоді в СБУ заявили, що "даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано".
Скандальні висловлювання пропагандиста про Майдан і Україну
- Корчевніков про учасницю своєї програми: "Вона потрапила в розстрільні списки, тому що була проти Майдану. Їй довелося бігти. У них російсько-українська сім'я, вони бояться за своїх дітей. Їм теж довелося бігти".
- Про Яроша: "43-річний Дмитро Ярош. Вже багато років він намагається повторити долю Гітлера. Це його бойовики розгромили київську адміністрацію, спровокували побоїще на Банковій, а потім і під Верховною Радою".
- Про Майдан: "Маска – головний образ Майдану. Але що за персонажі ховаються за нею? Кого підняла наверх піна Майдану?"
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