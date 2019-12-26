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      СБУшник на служебном авто насмерть сбил двоих человек

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      Сотрудник СБУ насмерть сбил двоих человек / dbr.gov.ua

      Вечером 25 декабря на Хмельнитчине произошло смертельное ДТП с участием оперуполномоченного СБУ. На служебной машине "Daewoo Lanos" он на смерть сбил двоих людей.

      Мужчина и женщина переходили дорогу в неустановленном месте, рассказывают в ГБР. Однако уже выяснили и другое: водитель превысил разрешенную скорость.

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      Пострадавшие от полученных травм погибли на месте.

      Делом занимается военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины. Правоохранителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.


      Сотрудник СБУ насмерть сбил двоих человек / фото: dbr.gov.ua

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы СБУ Новости Хмельницкого Криминал Криминальные новости Аварии и ДТП
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