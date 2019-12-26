СБУшник на служебном авто насмерть сбил двоих человек

Вечером 25 декабря на Хмельнитчине произошло смертельное ДТП с участием оперуполномоченного СБУ. На служебной машине "Daewoo Lanos" он на смерть сбил двоих людей.

Мужчина и женщина переходили дорогу в неустановленном месте, рассказывают в ГБР. Однако уже выяснили и другое: водитель превысил разрешенную скорость.

Резонансное ДТП: Авто разорвало пополам после ДТП в Киеве: видео

Пострадавшие от полученных травм погибли на месте.

Делом занимается военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины. Правоохранителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.



Сотрудник СБУ насмерть сбил двоих человек / фото: dbr.gov.ua