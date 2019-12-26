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      СБУшник на службовому авто на смерть збив двох людей

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      Працівник СБУ на смерть збив двох людей / dbr.gov.ua

      Увечері 25 грудня на Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участі оперуповноваженого СБУ. На службовій машині "Daewoo Lanos" він на смерть збив двох людей.

      Чоловік і жінка переходили дорогу у невстановленому місці, розповідають у ДБР. Проте вже з’ясували й інше: водій перевищив дозволену швидкість.

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      Потерпілі від отриманих травм загинули на місці.

      Справою займається військова прокуратура Хмельницького гарнізону Західного регіону України. Правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років в’язниці.


      Працівник СБУ на смерть збив двох людей / фото: dbr.gov.ua

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Жертви СБУ Новини Хмельницького Кримінал Кримінальні новини Аварії та ДТП
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