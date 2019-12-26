СБУшник на службовому авто на смерть збив двох людей
Увечері 25 грудня на Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участі оперуповноваженого СБУ. На службовій машині "Daewoo Lanos" він на смерть збив двох людей.
Чоловік і жінка переходили дорогу у невстановленому місці, розповідають у ДБР. Проте вже з’ясували й інше: водій перевищив дозволену швидкість.
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Потерпілі від отриманих травм загинули на місці.
Справою займається військова прокуратура Хмельницького гарнізону Західного регіону України. Правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років в’язниці.
Працівник СБУ на смерть збив двох людей / фото: dbr.gov.ua
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