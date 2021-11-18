Митчелл была помощницей режиссера в рамках работы над сценарием. Она раскрыла детали съемочного дня, когда произошла трагедия. Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

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По словам Митчелл, камеры настроили так, чтобы снять лицо Болдуина, пятно крови на его плече, а также как актер тянется к кобуре, чтобы вытащить револьвер.

В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия,

– подчеркнула художница.

Митчелл убеждена: актер должен был лично проверить, заряжен ли револьвер. Или попросить кого-нибудь, чтобы это сделали на его глазах.

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