Мітчелл була помічницею режисера у межах роботи над сценарієм. Вона розкрила деталі знімального дня, коли сталася трагедія. Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза.

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За словами Мітчелл, камери налаштували так, щоб зняти обличчя Болдвіна, пляму крові на його плечі, а також – як актор тягнеться до кобури, щоб витягнути револьвер.

У сценарії нічого не мовилося про те, що підзахисний Болдуїн чи будь-хто інший мав вистрілити зі зброї,

– наголосила мисткиня.

Мітчелл переконана: актор мав особисто перевірити, чи револьвер – заряджений. Або попросити когось, щоб це зробили на його очах.

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