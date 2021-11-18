Мітчелл була помічницею режисера у межах роботи над сценарієм. Вона розкрила деталі знімального дня, коли сталася трагедія. Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза.
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За словами Мітчелл, камери налаштували так, щоб зняти обличчя Болдвіна, пляму крові на його плечі, а також – як актор тягнеться до кобури, щоб витягнути револьвер.
У сценарії нічого не мовилося про те, що підзахисний Болдуїн чи будь-хто інший мав вистрілити зі зброї,
– наголосила мисткиня.
Мітчелл переконана: актор мав особисто перевірити, чи револьвер – заряджений. Або попросити когось, щоб це зробили на його очах.
Позов світлооператора "Іржі"
- Головний світлооператор фільму Серж Свєтной подав позов на Алека Болдвіна до Верховного суду Лос-Анджелеса.
- Загалом у позові митця – майже 20 членів знімальної команди. Серед них – помічник режисера Дейв Голлс та реквізитор Ханна Гутьєррес-Рід, які мали відповідати за безпеку на знімальному майданчику.
- Свєтной заявив, що тримав голову Гатчінс, доки вона помирала.
- Окрім того, митець зізнався: недбалість на знімальному майданчику вестерну "Іржа" викликала у нього "сильний емоційний стрес".