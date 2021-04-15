Россия может провернуть в Украине сценарий Приднестровья и ввести свои войска на Донбас под видом миротворцев. Главарь террористов Денис Пушилин написал Владимиру Путину письмо с тремя альтернативными концовками.

Однако не факт, что именно Пушилин написал эти письма, ситуация сложная. Главное то, что из-за них Путин может ввести войска в Украину.

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Бывший мошенник финансовой пирамиды МММ, а теперь целый руководитель кремлевской террористической группировки на территории Украины Денис Пушилин готовит сразу 3 варианта обращения к Путину. Что интересно, у всех трех одинаковое начало, но разный итог.

Какой большой выбор чтива предоставляет верный подданный своему господину, не жалея лесов из которых производят эту бумагу. Но одна из этих бумажек может стать билетом для путинских войск на Донбасс.

Что известно о 3 вариантах обращения к Путину

Начнем с того, что информация про музу Пушилина, которую террорист излил в трех листах появилась на источнике "Зеркало недели". Они же ссылаются на украинские спецслужбы, которые якобы добыли эти материалы, где руководство террористов в Донецке прорабатывает 3 варианта обращения к президенту России Путину.

В первом варианте якобы звучит просьба оказать военную помощь террористической организации в Донецке.

Во втором – принять выдуманную республику в состав России.

В третьем – признать независимость самопровозглашенной окупационной организации и заключить договор о дружбе с Россией.

Документа с текстом этих писем источник не предоставил, подленность этой информации подтвердить сложно, ведь другие СМИ подобными сведениями не располагают, а те кто напечатал похожую новость ссылаются на "Зеркало недели", как первоисточник.



Пушилин вероятно написал письма Путину / Фото РИА Новости

Как письма понадобяться Путину

Предположим, что данные письма все-таки существуют и рассмотрим ситуацию с этой стороны – для чего они могли бы понадобиться Путину и как с их помощью он решится ввести войска в Украину. В СМИ даже называют для этого определенную дату – 21 апреля.

Если эти письма рассматривать всерьез, то становится возможным обьяснить все эти манёвры российских войск возле украинской границы. 21 апреля Путин вероятно будет присутствовать на Федеральном собрании.

Рейтинг деда тухлый и для реанимации электорального градуса перед думскими выборами, которые пройдут в России в 2021 году, президенту нужна маленькая победоносная война.

Она на необходимое время отвлечет граждан страны от внутренних проблем и в который раз даст Путину "козла отпущения" в виде Украины.



21 апреля Путин вероятно будет на Федеральном собрании / Фото ЕРА

Если "случайным" образом подобные письма террористов попадут Путину в руки 21 апреля на этом Федеральном собрании – на горизонте вырисовывается та самая победоносная война и тут Путин решает выполнить просьбы первого и третьего письма. Об этом уже ведутся разговоры на медиа пропагандистов.

Если верить "Зеркалу недели", источник наводит цитату из первого листа. Она звучит так: "Оказать военную помощь, направленную на "прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии" Украины". Военную на прекращение.

Сценарий Приднестровья на Донбассе

Если приложить ухо к любой трубе оккупированой террористами территории Донецка, то из нее можно услышать, как Денис Пушилин кричит, что на российском танке зайдет в Киев. Ровно, как кричал его предшественник и завсегдатай кафе "Сепар" Захарченко.

Тут военная помощь внезапно нужна ему для "прекращения" широкомастабных действий. Вот и возможность – ввести российские войска в качестве "миротворческой миссии".

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В таком случае Украина получает Приднестровье-2, где на линии разграничения будет стоять усиленная кремлевская армия, а Путин на каждом углу будет размахивать бумажкой Пушилина и рассказывать про "спасение русскоязычных в бандеровской" Украине.

При чем не просто русскоязычных, но и частично граждан России, ведь по разным подсчетам на оккупированном Донбасе уже пол миллиона людей получили российские паспорта. Тут же прекрасным акробатическим элементом Путин станет на их защиту.

Такой акробатический элемент стал бы для Путина дополнительным рычагом во время грядущих переговоров с президентом США Джо Байденом.

Путин ожидает, что Запад по своей привычке лишь выскажет свою обеспокоенность и на этом все закончится. Надеюсь, что на этот раз его постигнет разочарование.

Я говорю используя сослагательное наклонение, ведь надеюсь, что всего этого не случится. И я с радостью сообщу вам, что информация про письма Пушилина все же была фейком, а Путин наконец-то отвязался от Украины.

Как "отблагодарят" пропагандистов

Чего же ждать зазывалам "русской весны" от прихода Путина, красноречивее расскажут сами граждане, которые получили, что хотели. Например, мужчина, который с большой надеждой и верой в Россию уехал за обещанными золотыми горами.

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Ну, или известная героиня фейка про распятого мальчика Галина Пышняк. Казалось бы, ей-то за участие в пропаганде Кремль точно должен был что-то отсыпать. Но нет, Пышняк доживает дни в глухой российской дыре в доме с загаженым подьездом.



Пышняк – героиня фейка про распятого мальчика / Фото Fake News

Галину Пышняк недавно нашли журналисты российского проекта Fake News на телеканале "Дождь". "Родина-мать" не хотела ей даже давать гражданство, так что за него пришлось судиться.

Когда в России узнают, что Пышняк беженка к ней сразу же начинают негативно относиться и советуют проваливать "в свою Украину". Ее сына в школе называют хохлом и бандеровцем и всем плевать каких ватных семья Пышняк взглядов, ведь сама Галина приложила руку к российской пропаганде, после которой и воспитала в людях такое отношение к Украине.