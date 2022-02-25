Пророссийские оккупанты продолжают активные обстрелы. Определенное количество жителей смогли эвакуироваться собственным ходом утром 25 февраля.

Обратите внимание Мост через Северский Донец в районе Счастья разрушен, – Генштаб ВСУ

Оккупанты обстреляли школьные автобусы

Такую информацию опубликовал глава Луганской государственной администрации Сергей Гайдай. Российские боевики обстреляли несколько автобусов из Градов. Транспорт использовали для эвакуации жителей города.

В результате обстрела известно, что пострадал водитель. В населенном пункте уже 26 февраля снова будут пытаться провести эвакуацию.

Утром стало известно, что пожарные на собственных авто проводили эвакуацию.

Напомним, что российские оккупанты активно ведут боевые действия в Счастье. Мост через Северский Донец разрушили.

Жители даже перестали выходить из бомбоубежищ, а воды и электричества нет. Боевики не допускают представителей Красного Креста, чтобы помочь пострадавшим.

Полный текст публикации:

Оперативная информация 25.02.22 Новоайдар: взорван "новый" и "старый" мосты Счастья: 80% города уничтожено!

Обстрелы не утихают, наконец утром определенное количество жителей смогли эвакуироваться своим ходом. Обстреляны из градов школьные автобусы для эвакуации жителей города. Пострадал водитель. Завтра снова будем пытаться организовать эвакуацию.

Старобельск: в результате минометного обстрела пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Одна погибшая.

Обстрелы Золотого и Новотошковского. В Нижнем повреждены жилые дома.

Попасная: "прилет" уже под вечер, повреждено здание. Без жертв.

Камышеваха: прямое попадание в жилой дом, без жертв.