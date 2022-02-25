Проросійські окупанти продовжують активні обстріли. Певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом зранку 25 лютого.

Зверніть увагу Міст через Сіверський Донець в районі Щастя зруйнований, – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли шкільні автобуси

Таку інформацію опублікував голова Луганської державної адміністрації Сергій Гайдай. Російські бойовики обстріляли шкілька автобусів з градів. Транспорт використовували для евакуації мешканців міста.

Внаслідок обстрілу відомо, що постраждав водій. У населеному пункті вже 26 лютого знову намагатимуться провести евакуацію.

Зранку стало відомо, що пожежники на власних авто проводили евакуацію.



Нагадаємо, що російські окупанти активно ведуть бойові дії у Щасті. Міст через Сіверський Донець зруйнували.

Мешканці навіть перестали виходити з бомбосховищ, а води та електрики немає. Бойовики навіть не допускають представників Червоного Хреста, щоб допомогти постраждалим.

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Оперативна інформація 25.02.22 Новоайдар: Підірвано "новий" та "старий" мости Щастя: 80% міста знищено!

Обстріли не вщухають нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом. Обстріляні з градів шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій Завтра знову будемо намагатися організувати евакуацію.

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