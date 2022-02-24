Об успешной защите украинскими воинами Счастья 24 февраля в сети сообщил офицер Вооруженных сил Сергей Мисюра.
Узнайте больше Россия напала на Украину: хронология основных событий
Украина не потеряла ни одного самолета
Город Счастье вопреки всем фейкам – отбит. Взорван мост через Северский Донец. Россияне понесли потери,
– написал Мисюра.
Он добавил, что враг ударил по всем ключевым аэропортам и аэродромам баллистическими ракетами. Однако Украина не потеряла ни одного самолета. "Потому что наша разведка и командование все знали", – объяснил офицер.
Самолеты заранее подняли в воздух и на момент первых ракет (5:00) они находились в воздухе.