Об успешной защите украинскими воинами Счастья 24 февраля в сети сообщил офицер Вооруженных сил Сергей Мисюра.

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Украина не потеряла ни одного самолета

Город Счастье вопреки всем фейкам – отбит. Взорван мост через Северский Донец. Россияне понесли потери,

– написал Мисюра.

Он добавил, что враг ударил по всем ключевым аэропортам и аэродромам баллистическими ракетами. Однако Украина не потеряла ни одного самолета. "Потому что наша разведка и командование все знали", – объяснил офицер.

Самолеты заранее подняли в воздух и на момент первых ракет (5:00) они находились в воздухе.

Важно! Россия утром 24 февраля открыто начала войну против Украины и наносит удары. Однако Вооруженные Силы дают отпор. Мы – под надежной защитой наших военных. В то же время всех желающих призывают приобщаться к силам территориальной обороны. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!